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(Ермакова) Нина Дмитриевна
(Ермакова) Нина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Женский
Отец
Ермаков Димитрий Михайлович
1893 г.р.
Мать
(Ермакова) Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
Около 1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Ермаков Димитрий Михайлович
Мать:
Феодосия (К...на - Кирилловна? Климовна?)
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