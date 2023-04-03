(Hyvikkälä) Anna Gudmundsdotter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Hyvikkälä) Anna Gudmundsdotter

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Место рождения

Hyvikkälä, Hauho, Finland

Дата рождения

Около 1491

Дата смерти

Около 1560

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1491

Отец: Garp Gudmund Larsson

Мать: Garp Till Tirmula Malin Arvidsdotter

Hyvikkälä, Hauho, Finland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Cecilia Andersdotter

Отец ребёнка: Bidz Anders Bidz

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Bidz Anders Bidz

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Karin

Отец ребёнка: Nilsson Dufva, Till Munkeby Peder Munkeby

Munkkala, Porvoo, Finland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dufva I Finland Bengt Pedersson

Отец ребёнка: Nilsson Dufva, Till Munkeby Peder Munkeby

Смерть
Около 1560
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