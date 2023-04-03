(Hyvikkälä) Anna Gudmundsdotter
Место рожденияHyvikkälä, Hauho, Finland
Дата рожденияОколо 1491
Дата смертиОколо 1560
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1491
Hyvikkälä, Hauho, Finland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Cecilia Andersdotter
Отец ребёнка: Bidz Anders Bidz
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Bidz Anders Bidz
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Karin
Отец ребёнка: Nilsson Dufva, Till Munkeby Peder Munkeby
Munkkala, Porvoo, Finland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Dufva I Finland Bengt Pedersson
Отец ребёнка: Nilsson Dufva, Till Munkeby Peder Munkeby
Смерть
Около 1560