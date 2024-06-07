Гузанов Иван Васильевич 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГузанов Иван Васильевич

Гузанов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

12.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Гузанов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гузанов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Гузанова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Гузанов Юрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.02.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.