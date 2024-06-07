Гузанов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти12.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гузанов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гузанов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Гузанова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.02.1944