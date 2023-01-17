Пивоварова (Солошенко) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1947
Дочь: Пивоварова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Пивоваров Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
26.04.1951
Сын: Пивоваров Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Пивоваров Алексей Трофимович
Рождение ребёнка
28.08.1952
Дочь: Нарожная Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Пивоваров Алексей Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно