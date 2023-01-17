Пивоварова (Солошенко) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова (Солошенко) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1947

Дочь: Пивоварова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Пивоваров Алексей Трофимович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.04.1951

Сын: Пивоваров Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пивоваров Алексей Трофимович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.1952

Дочь: Нарожная Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Пивоваров Алексей Трофимович

Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Алексей Трофимович

Смерть
Неизвестно
Щучье, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
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