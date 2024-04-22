Попов Владимер Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Владимер Васильевич

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Место рождения

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Василий

Мать: Попова Матрёна Ивановна

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Надежда

Смерть
Неизвестно
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