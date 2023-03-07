Кандалинцев Фёдор Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандалинцев Фёдор Ермолаевич

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Место рождения

Оренбург

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

27.02.1893

Пол

Мужской

Отец

До 1870 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Кандалинцев Ермолай Андреевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1893
Причина смерти: От кори | 2 года | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Похороны
13.03.1893
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
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