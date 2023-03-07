Кандалинцев Фёдор Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти27.02.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Кандалинцев Ермолай Андреевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1893
Причина смерти: От кори | 2 года | Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Похороны
13.03.1893
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893