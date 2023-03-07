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Бастрыкин Гавриил Андреевич
Бастрыкин Гавриил Андреевич
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Место рождения
Отъяссы
Дата рождения
1759
Дата смерти
1782
Пол
Мужской
Отец
Бастрыкин Андрей Андреевич
1732 г.р.
Мать
Бастрыкина Ксения Яковлевна
1733 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Бастрыкин Андрей Андреевич
Мать:
Бастрыкина Ксения Яковлевна
Отъяссы
Смерть
1782
Отъяссы
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