Бастрыкин Гавриил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Гавриил Андреевич

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Место рождения

Отъяссы

Дата рождения

1759

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Бастрыкин Андрей Андреевич

Мать: Бастрыкина Ксения Яковлевна

Смерть
1782
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