Митрошин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрошин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрошин Алексей Степанович

Мать ребёнка: Митрошина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрошин Максим Степанович

Мать ребёнка: Митрошина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митрошин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Митрошина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрошина ?

Смерть
Неизвестно
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