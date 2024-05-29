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Зуев Виктор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1936

Отец: Зуев Денис Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1960

Дочь: Прокопьева (Зуева) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Зуева (Горбунова) Клавдия Васильевна

Промысла, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.11.1965

Сын: Зуев Александр Викторович

Мать ребёнка: Зуева (Горбунова) Клавдия Васильевна

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