Зуев Виктор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.11.1936
Отец: Зуев Денис Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1960
Дочь: Прокопьева (Зуева) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Зуева (Горбунова) Клавдия Васильевна
Промысла, Горнозаводский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.11.1965
Сын: Зуев Александр Викторович
Мать ребёнка: Зуева (Горбунова) Клавдия Васильевна