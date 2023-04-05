Шутова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1965
Дочь: Твердохлебова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Шутов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шутов Алексей Ефимович
Смерть
Неизвестно