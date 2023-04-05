Шутова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1965

Дочь: Твердохлебова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Шутов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Шутов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шутов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Шутов Алексей Ефимович

Смерть
Неизвестно
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