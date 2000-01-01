(Нетуков) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нетуков) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нетуков Владимир

Мать: Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Развод
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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