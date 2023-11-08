Егорова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Иван Петрович
Отец ребёнка: Егоров Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Петр
Смерть
Неизвестно