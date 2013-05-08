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Шарафутдинова Дина Сяйдашевна
Шарафутдинова Дина Сяйдашевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.05.2013
Пол
Женский
Отец
Шарафутдинов Сяйдаш Салихович
1977 г.р.
Мать
Шарафутдинова Равиля Равильевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2013
Отец:
Шарафутдинов Сяйдаш Салихович
Мать:
Шарафутдинова Равиля Равильевна
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