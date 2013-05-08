Шарафутдинова Дина Сяйдашевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафутдинова Дина Сяйдашевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.2013

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.2013

Отец: Шарафутдинов Сяйдаш Салихович

Мать: Шарафутдинова Равиля Равильевна

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