Лукьянова (Климова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Климова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1941

Отец: Климов Андрей

Мать: Климова Елена

Рождение ребёнка
21.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Сергей

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Сергей

Смерть
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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