Лукьянова (Климова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1941
Отец: Климов Андрей
Мать: Климова Елена
Рождение ребёнка
21.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей
Рождение ребёнка
15.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Сергей
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно