Суконщикова (Андреева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова (Андреева) Лидия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1908 ст.

Муж: Суконщиков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
20.08.1908 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Сын: Суконщиков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Суконщиков Василий Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь фельдшера
Смерть
Неизвестно
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