Суконщикова (Андреева) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
20.08.1908 ст.
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Сын: Суконщиков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Суконщиков Василий Васильевич
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь фельдшера
Смерть
Неизвестно