Чулкова (Бородулина) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения31.01.1948
Дата смерти04.01.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1948
Отец: Бородулин Александр
Рождение ребёнка
31.08.1977
Дочь: Шарабко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Чулков Владимир Илларионович
г. Фрунзе, Кыргызстан
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бишкек, Киргизия
Смерть
04.01.2006
Бердск, город Бердск, Новосибирская область