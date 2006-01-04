Чулкова (Бородулина) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧулкова (Бородулина) Надежда Александровна

Чулкова (Бородулина) Надежда Александровна

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

31.01.1948

Дата смерти

04.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1948

Отец: Бородулин Александр

Мать: Бородулина Софья Васильевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1977

Дочь: Шарабко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Чулков Владимир Илларионович

г. Фрунзе, Кыргызстан
Развод
Неизвестно

Муж: Чулков Владимир Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чулков Владимир Илларионович

Бишкек, Киргизия
Смерть
04.01.2006
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close