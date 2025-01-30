Макаров Виктор Николаевич 1960 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Виктор Николаевич

Макаров Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Макарова (Половцев) Галина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова (Половцев) Галина Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.04.1987

Сын: Макаров Александр Викторович

Мать ребёнка: Макарова (Половцев) Галина Дмитриевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.