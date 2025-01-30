Макаров Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Макарова (Половцев) Галина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1987
Сын: Макаров Александр Викторович
Мать ребёнка: Макарова (Половцев) Галина Дмитриевна