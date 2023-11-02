(Ярош) Федосья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ярош) Федосья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ярош Иосиф Петрович

Мать: Ярош Ксения

Смерть
Неизвестно
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