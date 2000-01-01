Милонов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Милонов Николай Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Милонов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Милонов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Никитина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Милонов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Варда Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Казачкова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Емельянова Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1964