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Милонов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Милонов Николай Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Милонов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Милонов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Никитина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Милонов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Варда Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Казачкова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Емельянова Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Милонова Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милонова Наталья Алексеевна

Смерть
1964
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