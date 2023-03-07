Городилов Василий Василиев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Катерина Васильевна
Мать ребёнка: Городилова Анисия Ильина
Бракосочетание
После 1856
Рождение ребёнка
1856
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Городилова Анисия Ильина
Рождение ребёнка
02.04.1858 ст.
Сын: Городилов Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Городилова Анисия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Городилова Анисия Ильина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858