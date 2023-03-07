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Городилов Василий Василиев

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Место рождения

Барановщина

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Городилов Василий Иванов

Мать: Городилова Мелания Миихайлова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Катерина Васильевна

Мать ребёнка: Городилова Анисия Ильина

Бракосочетание
После 1856

Жена: Городилова Варвара Иванова

Рождение ребёнка
1856

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Городилова Анисия Ильина

Рождение ребёнка
02.04.1858 ст.

Сын: Городилов Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Городилова Анисия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Анисия Ильина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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