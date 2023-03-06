Тарасенко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенко Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Тарасенков Иван Петрович

Мать: не указана

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