Зотов Никита Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотов Никита Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1998

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1998

Отец: Зотов Василий Васильевич

Мать: Кашина Елена

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