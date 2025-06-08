Лебедев Геннадий Васильевич
мужской, родился 28.12.1949, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 02.04.2023, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
(Путникова) Тамара Вениаминовна05.02.1947 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Путникова) Тамара Вениаминовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2023