Лебедев Геннадий Васильевич 28.12.1949 — найти родственников по фамилии на Familio

Лебедев Геннадий Васильевич

Автор
ГР
Рогожинский Г.

мужской, родился 28.12.1949, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 02.04.2023, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
(Путникова) Тамара Вениаминовна05.02.1947 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Путникова) Тамара Вениаминовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Путникова) Тамара Вениаминовна

Смерть
02.04.2023
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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