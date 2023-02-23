Лазарева Федосья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1868
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Лазарев Пётр Яковлев
Рождение ребёнка
22.08.1870
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Лазарев Пётр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазарев Пётр Яковлев
Смерть
Неизвестно