Баранова (Дубоемова) Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1914
Жениху -26 лет. Восприемники на венчании: Баранов Николай Николаевич (брат), Баранов Василий Николаевич (брат), Засыпкин Анатолий Александрович ( муж Веры Барановой, сестры)
Смерть
Неизвестно