Баранова (Дубоемова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Дубоемова) Раиса Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1914

Муж: Баранов Петр Николаевич

Жениху -26 лет. Восприемники на венчании: Баранов Николай Николаевич (брат), Баранов Василий Николаевич (брат), Засыпкин Анатолий Александрович ( муж Веры Барановой, сестры)
Смерть
Неизвестно
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