Балдаева Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдаева Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгутова Анна Захаровна

Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгутова Евдокия Захаровна

Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янгутова Мария Захаровна

Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янгутов Евграф Захарович

Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич

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