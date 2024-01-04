Балдаева Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгутова Анна Захаровна
Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгутова Евдокия Захаровна
Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янгутова Мария Захаровна
Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янгутов Захар Дмитриевич