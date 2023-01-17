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Ефрем Павлов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1733 г.р.

Мать

1735 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Около 1781 г.р.
Около 1784 г.р.
Около 1789 г.р.
Около 1791 г.р.

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Мосолов Павел Сергеев

Мать: Мосолова Прасковья Григорьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Екатерина Ефремова

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Татьяна Ефремова

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Андрей Ефремов

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Дарья Ефремова

Мать ребёнка: Марфа Павлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Павлова

Смерть
Неизвестно
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