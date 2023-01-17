Ефрем Павлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Екатерина Ефремова
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Татьяна Ефремова
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Андрей Ефремов
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Дарья Ефремова
Мать ребёнка: Марфа Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Павлова
Смерть
Неизвестно