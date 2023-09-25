Каширский Валентин Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каширская Лидия Валентиновна
Мать ребёнка: Каширская-Чепурова-Мещангина Людмила Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1993
Дочь: Ефремова-Каширская Анна Валентиновна
Мать ребёнка: Каширская-Чепурова-Мещангина Людмила Геннадьевна
Смерть
Неизвестно