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Каширский Валентин Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каширская Лидия Валентиновна

Мать ребёнка: Каширская-Чепурова-Мещангина Людмила Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширская-Чепурова-Мещангина Людмила Геннадьевна

Рождение ребёнка
04.09.1993

Дочь: Ефремова-Каширская Анна Валентиновна

Мать ребёнка: Каширская-Чепурова-Мещангина Людмила Геннадьевна

Смерть
Неизвестно

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