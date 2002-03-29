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Янгутова Алина Леонидовна
Янгутова Алина Леонидовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.03.2002
Пол
Женский
Отец
Янгутов Леонид Евграфович
1950 г.р.
Мать
Цыренова Татьяна Батомункуевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2002
Отец:
Янгутов Леонид Евграфович
Мать:
Цыренова Татьяна Батомункуевна
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