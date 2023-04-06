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Ковалюк Феодосий Васильевич

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Место рождения

Крыловка, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалюк Василий

Мать: Ковалюк Дарья

Крыловка, Житомирська область
Бракосочетание
Около 1927

Жена: Ковалюк Марина Васильевна

Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
С 1928 по 1930

Сын: Ковалюк Василий Феодосьевич

Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна

Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
С 1930 по 1933

Сын: Ковалюк Владимир Феодосьевич

Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1930 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Феодосий с Мариной прожили в Ленинграде 10 лет
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ковалюк Тамара Феодосьевна

Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.03.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
29 марта 1942 года, произошел один из самых тяжелых пожаров в истории блокады Ленинграда. Тем ранним утром просыпающийся город содрогнулся от взрыва, потрясшего на много километров окрестности. Это вз... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1942

Дочь: Морозова Вера Федосеевна

Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна

Малые Скурихины, Орловский муниципальный район, Кировская область
В Кировской области Марину направили к бабушке, которая жила с дочкой. В деревне Малые Скурихины, Орловский района, Кировской области 30 июня 1942 года Марина родила последнего ребенка – Веру. Марина ... Показать все
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