Ковалюк Феодосий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалюк Василий
Мать: Ковалюк Дарья
Бракосочетание
Около 1927
Рождение ребёнка
С 1928 по 1930
Сын: Ковалюк Василий Феодосьевич
Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна
Рождение ребёнка
С 1930 по 1933
Сын: Ковалюк Владимир Феодосьевич
Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна
Место жительства
С 1930 по 1942
Феодосий с Мариной прожили в Ленинграде 10 лет
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ковалюк Тамара Феодосьевна
Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна
Смерть
29.03.1942
29 марта 1942 года, произошел один из самых тяжелых пожаров в истории блокады Ленинграда. Тем ранним утром просыпающийся город содрогнулся от взрыва, потрясшего на много километров окрестности. Это вз... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1942
Дочь: Морозова Вера Федосеевна
Мать ребёнка: Ковалюк Марина Васильевна
Малые Скурихины, Орловский муниципальный район, Кировская область
В Кировской области Марину направили к бабушке, которая жила с дочкой. В деревне Малые Скурихины, Орловский района, Кировской области 30 июня 1942 года Марина родила последнего ребенка – Веру. Марина ... Показать все