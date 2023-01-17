Вершинина Татьяна Гордеева
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1865
Рождение ребёнка
12.03.1867
Сын: Вершинин Алексей Карпович
Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич
Рождение ребёнка
20.04.1869
Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич
Рождение ребёнка
30.06.1872
Дочь: Марфа Карповна
Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич
Рождение ребёнка
25.10.1876
Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич
Смерть
Неизвестно