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Вершинина Татьяна Гордеева

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
15.10.1865

Муж: Вершинин Карп Матвеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.03.1867

Сын: Вершинин Алексей Карпович

Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич

Рождение ребёнка
20.04.1869

Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.06.1872

Дочь: Марфа Карповна

Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1876

Сын: Вершинин Кузьма Карпович

Отец ребёнка: Вершинин Карп Матвеевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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