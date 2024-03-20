Дендемарченко (Карханова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дендемарченко (Карханова) Ольга Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1974

Отец: Карханов Василий Георгиевич

Мать: Карханова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.1996

Дочь: Смирнова Полина Евгеньевна

Отец ребёнка: Дендемарченко Евгений Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.06.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дендемарченко Евгений Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дендемарченко Евгений Дмитриевич

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