Триголубова (Горбачёва) Анастасия Семёновна
Место рождения18132 Mineliškė, Vilnius County Lithuania
Дата рождения1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
18132 Mineliškė, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1936
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Триголубов Евстафий (Астифей) Нестерович