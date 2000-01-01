Триголубова (Горбачёва) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Триголубова (Горбачёва) Анастасия Семёновна

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Место рождения

18132 Mineliškė, Vilnius County Lithuania

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

18132 Mineliškė, Vilnius County Lithuania
Бракосочетание
1936

Муж: Триголубов Евстафий (Астифей) Нестерович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Триголубов Евстафий (Астифей) Нестерович

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