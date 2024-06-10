Мутовкин Николай Михайлович Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мутовкин Николай Михайлович

Место рождения

Погост Барский, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Мутовкин Михайло Васильевич

Мать: Мутовкина Авдотья Степановна

Погост Барский, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мутовкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Красовская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна

Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Мутовкина Елизавета близнец Николаевна

Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
18.04.1887

Дочь: Мутовкина Александра близнец Николаевна

Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна

Рождение ребёнка
06.03.1889

Сын: Мутовкин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна

В восприемниках оттрок сын Иван Николаевич и дочь девица Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно

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