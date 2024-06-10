Мутовкин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Красовская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна
Новоселки, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Мутовкина Елизавета близнец Николаевна
Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
18.04.1887
Дочь: Мутовкина Александра близнец Николаевна
Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна
Рождение ребёнка
06.03.1889
Сын: Мутовкин Федор Николаевич
Мать ребёнка: Мутовкина Елена Тихоновна
В восприемниках оттрок сын Иван Николаевич и дочь девица Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно