Боровкова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1818 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1833 г.р.

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Боровков Глеб

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Боровков Пётр

Отец ребёнка: Боровков Иван

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Боровков Иван

Работа или профессия
Неизвестно
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