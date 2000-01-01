Боровкова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Боровков Глеб
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Боровков Пётр
Отец ребёнка: Боровков Иван
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Боровков Иван
Работа или профессия
Неизвестно