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Шамшетдинов Осман

Место рождения

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Шамшетдин

Мать: не указана

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова (Османова) Кадрия

Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Актуково, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алиева (Османова) Рушаня

Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замалетдинова (Османова) Риханя

Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиннятуллина (Османова) Халидя

Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Военная служба
Неизвестно
Выбытие из воинской части 24.02.1945 Куда выбыл п/п 55390, г. Муром
Рождение ребёнка
20.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Рождение ребёнка
15.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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