Шамшетдинов Осман
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Шамшетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова (Османова) Кадрия
Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алиева (Османова) Рушаня
Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замалетдинова (Османова) Риханя
Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиннятуллина (Османова) Халидя
Мать ребёнка: Шамшетдинова (Салахетдинова) Наймя
Военная служба
Неизвестно
Шамшетдинов Осман рядовой Дата рождения __.__.1894 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, д. Актуково Дата и место призыва Кзыл-Октябрьский РВК, Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н Военно-пересылочный пункт Горьковский ВПП Прибыл в часть 23.02.1945 Воинская часть Ленинский РВК, Горьковская обл.
Выбытие из воинской части 24.02.1945 Куда выбыл п/п 55390, г. Муром
Рождение ребёнка
20.10.1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
15.10.1938
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно