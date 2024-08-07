Кузнецов Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1988
Отец: Кузнецов Владимир Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Казанкина) Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Казанкина) Анастасия Сергеевна