Медведев Федор Ондронов До 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
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Медведев Федор Ондронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1659

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1683
Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
[1681-1683]: ПЕРЕПИСНАЯ КНИГА ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА ПЕРЕПИСЬ Льва Поскочина Бешкильская слобода на реке Исети. В слободе ограда забрана в столбы, две башни с проезжими вороты. В ограде церковь во имя Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно

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