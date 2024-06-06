Медведев Федор Ондронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1640
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1659
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1683
Слобода-Бешкиль, Исетский муниципальный район, Тюменская область
[1681-1683]: ПЕРЕПИСНАЯ КНИГА ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА ПЕРЕПИСЬ Льва Поскочина Бешкильская слобода на реке Исети. В слободе ограда забрана в столбы, две башни с проезжими вороты. В ограде церковь во имя Нико... Показать все
Смерть
Неизвестно