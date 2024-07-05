Седова Акилина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1898
Отец: Седов Дмитрий Иванович
Крестьянин села Романово Дмитрий Иванович Седов и законная жена его Пелагея Васильевна. Оба православного вероисповедания. ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1550 Оп. 1 Д. 291 стр 175
Крещение
01.06.1898
Восприемник Крестьянские дети села Романова Илья Иванович и (имя) Федоров Седовы. ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1550 Оп. 1 Д. 291 стр 157
Смерть
Неизвестно