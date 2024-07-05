Седова Акилина Дмитриевна 01.06.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Седова Акилина Дмитриевна

Место рождения

Романово, Переславский район, Ярославская область

Дата рождения

01.06.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1898

Отец: Седов Дмитрий Иванович

Мать: Седова Пелагея Васильевна

Романово, Переславский район, Ярославская область
Крестьянин села Романово Дмитрий Иванович Седов и законная жена его Пелагея Васильевна. Оба православного вероисповедания. ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1550 Оп. 1 Д. 291 стр 175
Крещение
01.06.1898
Романово, Переславский район, Ярославская область
Восприемник Крестьянские дети села Романова Илья Иванович и (имя) Федоров Седовы. ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1550 Оп. 1 Д. 291 стр 157
Смерть
Неизвестно

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