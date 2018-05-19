(Сахабутдинова) Аниса Зиятдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сахабутдинова) Аниса Зиятдиновна

Место рождения

д.Ак-Чишма Байрякинскую волость Бугульминского кантона ТАССР.

Дата рождения

22.04.1930

Дата смерти

19.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.196

Дочь: Загретдинова (Сахабутдинова) Гузалия Музагитовна

Отец ребёнка: Музагит

Рождение
22.04.1930

Отец: Сахабутдинов Зиятдин

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Музагит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музагит

Смерть
19.05.2018

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