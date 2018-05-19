(Сахабутдинова) Аниса Зиятдиновна
Место рожденияд.Ак-Чишма Байрякинскую волость Бугульминского кантона ТАССР.
Дата рождения22.04.1930
Дата смерти19.05.2018
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.196
Дочь: Загретдинова (Сахабутдинова) Гузалия Музагитовна
Отец ребёнка: Музагит
Рождение
22.04.1930
Отец: Сахабутдинов Зиятдин
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Музагит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Музагит
Смерть
19.05.2018