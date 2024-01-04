Чебанов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Чебанова Наталья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанов Никита Васильевич
Мать ребёнка: Чебанова Наталья Васильева
Смерть
Неизвестно