Иван Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Евдокимов

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Евдоким Дмитриев

Мать: Евдокия Семенова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Спиридонова

Смерть
Неизвестно
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