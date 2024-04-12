Иван Евдокимов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Евдоким Дмитриев
Мать: Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Рождение ребёнка
1863
Сын: Петр Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Спиридонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Спиридонова
Смерть
Неизвестно