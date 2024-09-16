Андриевский Леонид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриевский Леонид Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1935

Дата смерти

27.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1963

Дочь: Бурцева (Андриевских) Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Андриевская Капиталина Павловна

Каясан, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
27.11.1983

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