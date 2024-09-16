Андриевский Леонид Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1935
Дата смерти27.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.05.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1963
Дочь: Бурцева (Андриевских) Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Андриевская Капиталина Павловна
Каясан, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Смерть
27.11.1983