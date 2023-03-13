Рогачева (Кривова) Христина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Кривова) Христина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.11.1906

Муж: Рогачевъ Самсонъ

Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Рогачева Ольга

Отец ребёнка: Рогачевъ Самсонъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рогачевъ Самсонъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1914

Сын: Рогачевъ Иванъ

Отец ребёнка: Рогачевъ Самсонъ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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