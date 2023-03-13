Рогачева (Кривова) Христина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1906
Муж: Рогачевъ Самсонъ
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Рогачева Ольга
Отец ребёнка: Рогачевъ Самсонъ
Рождение ребёнка
21.09.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рогачевъ Самсонъ
Рождение ребёнка
01.09.1914
Сын: Рогачевъ Иванъ
Отец ребёнка: Рогачевъ Самсонъ