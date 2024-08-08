Суханова Вера Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: Суханова Зоя Константинова
Отец ребёнка: Суханов Константин Николаев
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно