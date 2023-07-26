Ярковая (Авраменко) Екатерина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1906
Дата смерти05.04.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1906
Отец: Авраменко Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ярковая) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Ярковой Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярковой Михаил Степанович
Смерть
05.04.1960
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно