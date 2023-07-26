Ярковая (Авраменко) Екатерина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярковая (Авраменко) Екатерина Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1906

Дата смерти

05.04.1960

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1906

Отец: Авраменко Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ярковая) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Ярковой Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярковой Антон Михайлович

Отец ребёнка: Ярковой Михаил Степанович

Смерть
05.04.1960
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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