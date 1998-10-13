Kaminsky Joseph M
Место рожденияCuyahoga, Ohio, United States
Дата рождения21.09.1915
Дата смерти13.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1915
Отец: Kaminsky Michael
Мать: Mary
Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 719-840), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Cleveland, Ohio 44109, USA
Место жительства
1940
13505 Durkee, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Смерть
13.10.1998
Cuyahoga, Ohio, United States
Похороны
?.10.1998
Belden Cemetery, Belden, Lorain, Ohio, United States