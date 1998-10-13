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Kaminsky Joseph M

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Место рождения

Cuyahoga, Ohio, United States

Дата рождения

21.09.1915

Дата смерти

13.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Около 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1915

Отец: Kaminsky Michael

Мать: Mary

Cuyahoga, Ohio, United States
Место жительства
1930
Cleveland (Districts 719-840), Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
1935
Cleveland, Ohio 44109, USA
Место жительства
1940
13505 Durkee, Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Смерть
13.10.1998
Cuyahoga, Ohio, United States
Похороны
?.10.1998
Belden Cemetery, Belden, Lorain, Ohio, United States
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