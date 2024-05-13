Шмараева (Беседина) Ирина Матвеевна 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Беседина) Ирина Матвеевна

Место рождения

Чуланово, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуланово, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1780

Муж: Шмараев Василий Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Шмараева) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Шмараев Василий Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шмараев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Шмараев Василий Филиппович

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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