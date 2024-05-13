Шмараева (Беседина) Ирина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Шмараева) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Шмараев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Шмараев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Шмараев Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно