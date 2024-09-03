Пичкалева Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти15.02.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалев) Евдокия Ларионова
Отец ребёнка: Пичкалев Лариона Логинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пичкалева) Варвара Ларионова
Отец ребёнка: Пичкалев Лариона Логинов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Пичкалев Гаврила Ларионов
Отец ребёнка: Пичкалев Лариона Логинов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Пичкалев Лариона Логинов
Смерть
15.02.1863