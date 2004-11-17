Камынин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1926
Дата смерти17.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
17.11.2004