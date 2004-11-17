Камынин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камынин Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1926

Дата смерти

17.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
17.11.2004
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